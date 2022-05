Nuovo video mostra l'evacuazione dell'acciaieria Azovstal. Soldati feriti: "Non è resa, ma scambio"

Un altro video, che documenta l'uscita dell'esercito ucraino da Azovstal, riporta la dicitura: “La nostra evacuazione avviene per un successivo scambio, mentre i russi parlano di resa”. In effetti proprio il ministero della difesa russo aveva reso pubbliche delle immagini in cui mostravano la “resa dei combattenti”. Secondo i testimoni presenti a Mariupol, almeno sette pullman con a bordo i combattenti ucraini hanno lasciato l'acciaieria Azovstal scortati dalle forze filorusse: “Alcuni militari di questi soldati arresi non sembravano feriti”.