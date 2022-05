Odessa, il lavoro dei Vigili del Fuoco sui luoghi del bombardamento russo

La guerra in Ucraina

“Nell'attacco di ieri a Odessa tre missili Kinzhal, cioè i nuovi missili ipersonici russi, sono stati lanciati da un aereo e hanno colpito un'infrastruttura turistica”. Lo riferisce un portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, aggiungendo che due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell'attacco. A riportare la notizia è la Cnn, che precisa di non avere potuto confermare la notizia dei feriti. Negli attacchi di lunedì sono stati colpiti un centro commerciale e due hotel nella città portuale meridionale. Non è chiaro perché i due hotel siano stati presi di mira. Quanto al centro commerciale, precisa Cnn citando il comando operativo delle forze armate ucraine, è stato colpito da sette missili, con un bilancio di un morto e cinque feriti.