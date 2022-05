Odessa, il bombardamento visto dalla finestra di casa

Le impressionati immagini e l'audio del bombardamento notturno di Odessa riprese dal cellulare di una donna dall'interno della propria abitazione. Il video è diventato virale sui social.

Si contano almeno un morto e 5 feriti a Odessa a seguito di una serie di attacchi russi sferrati nelle ultime ore. In tutto sono stati lanciati 7 razzi di vecchio modello -secondo il Comando operativo Sud ucraino citato dalla Ukrainska Pravda - che hanno causato una serie di incendi, tra cui uno in un centro commerciale, al momento tutti spenti. Testimoni oculari riferiscono di almeno quattro esplosioni in città.