Quest'orca è finita nella Senna e non riesce a tornare in mare. "E' molto malata, va soppressa"

Aveva stupito tutti. E anzi era stato messo su un team di esperti per capire le ragioni e come riaccompagnarla in mare. Ma a quanto pare non c'è nulla da fare: l'orca che da alcuni giorni è nel fiume Senna, in Francia, è malata, è l'unica soluzione sembra essere quella di sopprovimerla.

Il tentativo di riportarla in mare è fallito. Gli scienziati hanno concluso che è agonizzante e soffre di dolori lancinanti.

E' un'orca di 4 metri, identificata come di sesso maschile, ed è stata avvistata per la prima volta nella foce della Senna il 16 maggio, tra il porto di Le Havre e la città di Honfleur in Normandia. Nei giorni successivi ha poi risalito il fiume fino a Rouen.

Dopo un incontro tra scienziati francesi, caodiuvati da colleghi internazionali, compresi esperti di mammiferi marini, la prefettura locale ha provato ieri a condurla verso il mare usando come richiamo il “suono” delle orche.

Ma l'orca ha risposto in maniera “errata” e “incoerente”. In seguito ad approfondimenti, la decisione di sopprimerla.