Orsini a Cartabianca: "Il discorso di Putin è stato male interpretato, almeno in Italia" - Video

“Il discorso di Putin è sulla difensiva?” chiede Bianca Berlinguer al professore Alessandro Orsini sottolienando “Ci aspettavamo parole diverse”. “Non penso sia un discorso sulla difensiva è stato male interpretato. Putin non ha interesse che l'Occidente si radicalizzi visto che è già radicalizzato. In effetti ha fatto il discorso che mi aspettavo. Altrimenti avrebbe fatto un danno per lo Stato russo. Infatti sono arrivate parole di moderazione da Macron (Il Presidente della Repubblica francese)”.