Parata, parodia: carri armati sfilano con lavatrici e frigoriferi. Risposta Ucraina a Putin - Video

Il simpatico video mostra la parodia Ucraina in riposta alla parata militare che si sta svolgendo nella Piazza Rossa. Carri armati sfilano davanti alle massime autorità e al presidente trasportando lavatrice, condizionatori d'aria e frigoriferi. Fanno ridere così come gli elicotteri che trasportano anch'essi condizionatori d'aria e buste della spesa. Un “gioco” per ridicolizzare e prendere in giro il giorno speciale di Mosca, dove il presidente russo è intervenuto sul palco dando il via alla parata per il 77esimo per la vittoria contro la Germania nazista.