Parigi, i black bloc distruggono le vetrine di un McDonald's: simbolo della globalizzazione - Video

Il corteo principale era partito intorno alle 14.30 da Place de la République, diretto a Place de la Nation, con in testa uno striscione “per la pace, le libertà a contro la regressione sociale”. A un certo punto - riporta Bfmtv - un gruppo di persone vestite di nero, con maschere e guanti, si è distaccato dal corteo principale avviando un percorso non dichiarato alla prefettura: nei pressi di Boulevard Voltaire i dimostranti hanno provato a erigere barricate e hanno distrutto le vetrine di un McDonald's. Sono scoppiati scontri con la polizia, con lanci di oggetti a cui gli agenti hanno risposto con l'uso di lacrimogeni. È possibile seguire il Primo Maggio francese in diretta su France Info.