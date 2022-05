Patron, il cane eroe di Chernihiv: 262 ordigni scovati in 24 ore

Patron, il cane sminatore diventato un eroe in Ucraina in questi mesi di conflitto continua a bonificare le aree intorno a Chernihiv. In un solo giorno, secondo quanto riferito dalle autorità locali, il Jack Russell Terrier di 2 anni ha aiutato gli artificieri a scovare e rendere inoffensivi 262 ordigni esplosivi lasciati sul terreno dalle truppe russe.

Il video diffuso dal Servizio statale di emergenza, mostra il cane, che indossa una pettorina con l’emblema ufficiale del corpo, al lavoro mentre fiuta mine e altre armi inesplose. Addestrato professionalmente, Patron lavora 24 ore su 24 a stretto contatto con il suo proprietario, Misha, che lo aveva preso inizialmente come animale domestico - un regalo per il figlio. Quando l'unità di sminamento raggiunge un sito di interesse il cane, che ha imparato a riconoscere l’odore della polvere da sparo, corre e abbaia per segnalare la presenza di un pericolo prima di mettersi a scavare.