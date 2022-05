Persa e ritrovata la medaglia dello scudetto del ct del Milan Stefano Pioli. "Traditi da Instagram"

Tre ragazzi avrebbero rinvenuto la medaglia di Stefano Pioli sul manto erboso in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi, durante i festeggiamenti seguiti alla premiazione della squadra rossonera. I tre giovani, tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti nel Reggiano, si sono presentati in caserma e, assistiti dall'avvocato, hanno consegnato la medaglia ai carabinieri che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti. Avevano pubblicato le foto del cimelio su Instagram.