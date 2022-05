Ecco il Merdouma, la specialità algerina di carne che si cuoce sotto terra

Ecco come si cucina il Merdouma un piatto della tradizione algerina a base di carne di pecora. Merdouma in arabo significa “Sepolto” e infatti la preparazione del piatto richiede un’accortezza particolare: viene sepolto sotto terra a cuocere in un forno fatto di pietre roventi per circa 14 ore.

Amer Halimi in questo video mostra il suo particolare forno: al centro della sua piccola cucina c’è una fossa dove lui colloca la carne a cuocere dopo averla coperta con pietre calde. Il piatto viene servito con una speciale salsa che rende la sua carne croccante fuori e molto succosa l’interno. Un piatto di Merdouma costa circa 21 dollari: 900 grammi di carne per quattro persone.