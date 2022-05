Presa in giro dell'Ucraina: "L'ultima arma segreta della Russia è un elicottero sottomarino" - Video

In guerra anche l'ironia è utilizzata per veicolare un messaggio di forza. Ha questo sapore il mezzo militare russo recuperato a Dnipro dagli ucraini. Su Twitter il relitto è etichettato come “l'ultima arma segreta della Russia” ovvero un “elicottero sottomarino” probabilmente abbattuto dagli stessi ucraini. I commenti sono svariati: “C'è voluto un giorno per tirarlo fuori e ora ha questo aspetto”.