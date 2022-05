Video - Putin in ospedale visita per la prima volta i soldati russi feriti

Nelle immagini diffuse dai media di Mosca, si vede il presidente russo in camice bianco dialogare e stringere la mano a un giovane militare ricoverato all’ospedale militare centrale Mandrika di Mosca: "tuo padre, sarà orgoglioso di te", così lo zar al giovane soldato. Aria rassicurante, a tratti anche sorridente, Putin si fa interprete di una nuova offensiva di pubbliche relazioni, volta ad ottenere consenso nel paese, per lo sforzo bellico in Ucraina, inferiore alle aspettative ed in fase di stallo da settimane. Nel video il presidente della federazione russa è vestito con un camice bianco, circondato dai medici dell'ospedale.

Il presidente russo mercoledi ha ordinato un aumento del 10% delle pensioni, e del salario minimo, per dare un aiuto ai russi coìtro l'inflazione galoppante.

Mentre oggi - sul fronte militare interno - è stata approvata la legge che estende fino a 50 anni la possibilità di prestare servizio in guerra.