Quando Panatta perse la testa picchiando i tifosi sugli spalti: "Insultarono mia madre" - Video

Tra gli ospiti di Domenica in, condotto da Mara Venier, c'è Adriano Panatta che, durante la lunga chiacchierata con la conduttrice, racconta la Coppa Davis ‘76 quando l’ex tennista dopo una serie di insulti salì sugli spalti per fare a cazzotti. “In quei tempi capitava” dice Panatta che incalzato racconta come andarono le cose. “Insultarono la mia povera mamma, insultarono tutta la mia famiglia. Sputi. Ho buttato tutte le palle fuori perdendo in 8 minuti, tanto avevamo già vinto. Uno mi ha dato una cuscinata e così sono salito sugli spalti”, continua Panatta che confessa, tra l'altro, un cazzotto fortissimo a un italiano ("Forse l'unico", aggiunge in studio Paolo Bertolucci): “Mica gli ho chiesto il passaporto”.