Report: "Un'internazionale sovranista ha ispirato la missione dei russi a Bergamo" - Video

Ci sarebbe un piano segreto firmato dal braccio destro dell’oligarca russo Konstantin Malofeev, che prevedeva la creazione di una rete occulta nota come Altintern alla quale dovevano aderire politici stranieri. Una sorta di internazionale sovranista che si sarebbe mossa anche per ispirare la missione russa a Bergamo del marzo 2020. È quanto mostrerà Report in esclusiva nella puntata in onda questa sera (lunedì 9 maggio) su Rai3, svelando una lettera che del deputato tedesco di estrema destra Ulrich Oehme a un politico russo vicino a Putin, Roman Babayan, con la quale chiedeva aiuti russi per l'Italia. Oehme, spiega la trasmissione d'inchiesta, dice di aver concordato tutto con il deputato leghista Paolo Grimoldi. Tutto avviene prima di una telefonata tra Vladimir Putin e Giuseppe Conte del 21 marzo 2020