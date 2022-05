La guerra in Ucraina

Marina ha visto morire più di cento persone nell'edificio bombardato perché i russi impedivano di portare i soccorsi. In tutto il distretto ci sono più di 240 corpi irriconoscibili. Il cibo e gli aiuti arrivano con i volontari da Kiev, perchè a Borodjanka non c'è più niente per decine di chilometri attorno.