"RI-Porca Vacca", così Laura Pausini annuncia la seconda serata dell'Eurovision Song Contest - Video

In un post su Twitter (@LauraPausini), Laura Pausini gioca con il pubblico e nell'annunciare la seconda serata scrive: “RI-Porca Vacca, ci vediamo stasera per la seconda serata”. Con la conduzione affidata sempre a Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, i primi due di esibiranno in un duetto a sostegno della pace in Ucraina, sulle note di “Fragile” di Sting e “People have the power” di Patti Smith. Tra i Paesi che si esibiranno, grande attesa per San Marino che schiera Achille Lauro e per Malta con Emma Muscat, conosciuta in Italia per la partecipazione al talent Amici. Insieme a loro sul palco altri 16 artisti di altrettanti Paesi (per un totale di 18 performance).