Video - Riga, un simpatizzante russo viene aggredito da un passante

Siamo a Riga, in Lettonia. Un signore non più giovanissimo, probabilmente un nostalgico del periodo in cui i paesi Baltici facevano parte dell'Unione Sovietica, va in giro per le strade della città mostrando orgogliosamente una bandiera russa. Sopraggiunge un passante, più giovane e più prestante che evidentemente con condivide la simpatia del signore perché lo strattona in maniera brusca, lo getta a terra e gli sottrae la bandiera russa andandosene abbastanza contrariato.