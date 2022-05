Ritorno all'Isola dei Serpenti: il video di un drone di Kiev che colpisce il cannone antiaereo russo

È piccola, l'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, al largo della costa ucraina al confine con la Romania, si estende per soli 18 ettari, ospita un faro, un piccolo molo e una manciata di edifici militari. Ma ha grande importanza per diverse ragioni, storiche e attuali.

Secondo alcuni miti greci, fu sollevata dal mare dalla dea Teti per sua figlia Achille, che quando morì vi fu sepolto. Per i greci fu un rilevante scalo navale. Fece parte della Repubblica romana, poi nei secoli appartenne a quattro imperi: romano, bizantino, ottomano e russo. Tra XIX e XX secolo fu moldava e poi rumena. Nel 1944 vi sbarcò l'Armata rossa, i sovietici vi installarono un'importante postazione radar, e litigarono per decenni con i rumeni per la definizione dei confini acquatici. Negli anni '80 vi furono trovati giacimenti di gas e petrolio.

Lo scorso 25 febbraio, giorno 2 dell'invasione, se ne parlò in tutto il mondo per l'audio diffuso sui social in cui alla richiesta russa di deporre le armi i militari risposero: “Nave da guerra russa, vai a farti fottere”. Dati inizialmente per uccisi, in realtà furono catturati e poi rilasciati in uno scambio di prigionieri. All'episodio Kiev ha dedicato un francobollo commemorativo. La nave da guerra in questione è l'incrociatore Moskva, quello che sarà affondato dai siluri ucraini il 14 aprile.

In questi giorni le forze ucraine stanno attaccando le postazioni russe sull'isola con i droni da combattimento Bayraktar TB-2: nel filmato diffuso dal canale Telegram @UAWeapons e dall'omonimo profilo Twitter viene colpito un cannone antiaereo ZU-23-2.