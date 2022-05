Roma-Feyenoord, la folle notte a Tirana. Il video dei violenti scontri tra ultras e polizia

Tirana è campo di battaglia nella notte che ha preceduto la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Secondo quanto riporta il quotidiano albanese Abc News, gruppi di tifosi ubriachi delle due squadre si sono affrontati all'Air Albania Stadium e messo a soqquadro la città. Feriti 6 agenti di polizia. Le forze dell'ordine hanno cercato di fermare in particolare gli hooligans olandesi, in via "Mustafa Matohiti", dove i fan della squadra del Feyenoord hanno colpito violentemente gli agenti di polizia con bottiglie di vetro, bastoni, pietre e altri oggetti solidi. Poi, un altro gruppo di tifosi, della Roma, si è spostato verso il ponte del DVP Tirana dove e lì si

sono scontrati con la Polizia usando sassi, bottiglie e bastoni. La Polizia ha condotto presso la Questura 60 cittadini dei gruppi di tifosi di entrambe le squadre, 48 cittadini italiani e 12 cittadini olandesi.