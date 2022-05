Ronn Moss alla Convention di Forza Italia: il "Ridge di Beautiful" ringrazia Silvio Berlusconi

“Sono molto onorato di essere stato invitato dal presidente Berlusconi”, sono state le parole di Ronn Moss alla convention di Forza Italia a Napoli. L’attore statunitense, conosciuto come Ridge in Beautiful, ha raccontato la sua passione per l'Italia e in particolare per la Puglia. Moss ha puntato sul vino investendo in una masseria del XVIII secolo tra Fasano e Monopoli: “La Puglia è la mia seconda casa”. Berlusconi ha omaggiato l’attore postando sui social una foto con lui.