Video - i carri armati sfilano a Mosca per le prove generali della parata militare del 9 maggio

Lunedì 9 maggio si celebrerà il 77esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Russia. Quel giorno, nel 1945, la Germania nazista si arrese e da allora in Russia è ricordato solo come il "Giorno della Vittoria". Durante l'esistenza dell'Urss si celebrava in tutto il blocco orientale; dopo la sua caduta, gli anni ‘90 erano caratterizzati da festeggiamenti molto più modesti. La tradizione della grande parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca è stata ripresa da Vladimir Putin nel 2008. Quella di quest’anno si apprestava ad avere un valore simbolico rinnovato: secondo i piani di Putin, la guerra in Ucraina si sarebbe dovuta concludere proprio lunedì con la vittoria dell'esercito russo.