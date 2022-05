Russo tenta il suicidio all'aeroporto di Adalia, salvato in extremis. Gesto contro la guerra

Un russo ha cercato di impiccarsi all'aeroporto di Adalia, in Turchia. Il ventinovenne è salito su una lampada a sospensione accanto al banco del check-in ed è saltato giù con un cappio al collo. Il suicidio è fallito grazie al tempestivo intervento dei lavoratori aeroportuali, che si sono precipitati in suo aiuto. Con le gambe sostenute da un materasso gonfiabile, la fune è stata tagliata con le forbici da un ufficiale che ha raggiunto l'uomo tramite una scala. Secondo alcuni canali televisivi ucraini l'uomo avrebbe tentato il suicidio nell'ambito di una protesta contro la guerra in Ucraina.