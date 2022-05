Al via oggi il Salone del libro di Torino. Lagioia: "La nostra è una comunità di lettrici e lettori"

"Cuori selvaggi" è il titolo di quest'anno della 34 edizione della kermesse libraia internazionale con sede a Torino. La manifestazione riapre al pubblico dopo gli anni della pandemia, sotto il segno della Pace e alla Cultura. Al taglio del nastro i ministri Enrico Franceschini e Fabrizio Bianchi. A questa edizione 893 editori e 542 stand.

Il direttore artistico della kermesse libraia Nicola Lagioia a Rainews.it: “Il nostro non è solo un pubblico, ma è una vera e propria comunità di lettrici e lettori”.

"La 34a edizione di questa tradizionale iniziativa culturale ed editoriale torna a svolgersi in presenza del pubblico che, ne sono certo, risponderà con entusiasmo e ritrovato interesse, facendo nutrire la speranza di confermare e, anzi, di incrementare lo straordinario aumento del numero dei lettori verificatosi durante il lockdown. Scriveva Pier Paolo Pasolini, di cui abbiamo recentemente celebrato i cento anni dalla nascita: "Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza speciale che è la cultura", ha scritto il capo dello Stato in un messaggio alla Città del Libro.