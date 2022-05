Sandra Milo a Gualtieri: "Tutta Roma Nord è invasa da cinghiali". Il sindaco? "Non risponde" - Video

L'appello dell'attrice al sindaco di Roma, nel video proposto, risale al 27 aprile 2022. L'attrice Sandra Milo si rivolge a Roberto Gualtieri invitandolo a prendere “seri provvedimenti per il contenimento della popolazione dei cinghiali in tutta Roma nord”.

Milo dà consigli e possibili soluzione per far fronte a un fenomeno che da diversi anni interessa la capitale. In particolare il volto noto della tv chiede il trasferimento dei cinghiali in un parco naturale, lontano dal centro abitato.

Però a distanza di diversi giorni nessuno le ha risposto. Così in occasione della presentazione di “Quelle brave ragazze”, la nuova serie tv con protagoniste Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi, l'attrice è tornata sul tema. Uno sfogo al quale non ha saputo resistere: “Non capisco come sia possibile uscire da casa a Roma, in pieno centro, e trovare decine di cinghiali. Ho scritto al sindaco Gualtieri pubblicamente ma non mi ha risposto” ha concluso.

Maionchi interviene nel discorso e dice: “Bisogna togliere il pattume e non i cinghiali” mentre Berti commenta: “Abbiamo distrutto il loro habitat”.