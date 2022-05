Scambia il rugby con il calcio: così il primo ministro australiano, scoordinato, placca un bambino

C'è campagna elettorale e bisogna farsi vedere. Nulla di nuovo per chi fa politica. E seppur banale, non stona il detto: "Tutto il mondo è paese". A questo si può aggiungere che Scott Morrison non è tipo da passare inosservato. Durante una partita nello stato australiano della Tasmania, il premier australiano ha preso parte a un'amichevole di calcio con dei bambini. Focalizzato a guardare la palla, Morrison si è sbilanciato fino a placcare un giovanissimo giocatore. Una “mossa” probabilmente apprezzata nel rugby e non prevista nel calcio. Il primo ministro si è assicurato della salute del bimbo, gli ha stampato un bel cinque e si è concesso di nuovo alle telecamere. L'episodio potrebbe stimolare la sua impopolarità? La risposta spetterà alle urne. Le elezioni federali si terranno il 21 maggio.