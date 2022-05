Scene da un (ex) matrimonio: tra lacrime e rivelazioni i momenti-chiave del processo Depp-Heard

Dopo un processo esplosivo durato sei settimane, seguito da milioni di persone sui social media e in diretta TV, il caso Johnny Depp-Amber Heard è ora nelle mani della giuria.

Depp ha citato in giudizio Heard presso il Fairfax County Circuit Court della Virginia per un editoriale del dicembre 2018 che ha scritto sul Washington Post descrivendosi come "un personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici". I suoi avvocati affermano che Depp sia stato diffamato dall'articolo anche se non è stato mai menzionato il suo nome.

Heard accusa la star di "Pirati dei Caraibi" di diffamarla definendo le sue accuse di abusi come una bufala tramite uno dei suoi avvocati, Adam Waldman. Gran parte dei giorni del processo si è concentrato sulle conseguenze di entrambe le affermazioni, con Depp che ha testimoniato: "Non ho perso niente di meno di tutto" e Heard che accusa Depp di aver cercato di cancellare la sua capacità di lavorare.

"Ora, mentre sono qui oggi, non posso avere una carriera", ha testimoniato Heard alla fine del processo, piangendo in tribuna per la seconda volta. "Spero di riavere la mia voce. Questo è tutto ciò che voglio."

E proprio le dichiarazioni delle due celebrità rese in modo solenne durante il processo, stanno calamitando l'attenzione di un pubblico sempre più vasto e particolarmente attento a ogni parola, alla singola sfumatura, al tono di voce utilizzato.

Qui di seguito abbiamo sintetizzato i momenti più intensi di quello che è stato definito il “processo esplosivo”:

1- Johnny Depp, attore: Fairfax, Virginia, 25 maggio 2022

"Non credo che a nessuno piaccia doversi aprire e dire la verità. Ma ci sono momenti in cui uno semplicemente deve farlo perché è sfuggito al controllo".

2- Amber Heard, attrice: Fairfax, Virginia, 26 maggio 2022

“Ho il diritto di raccontare la mia storia. Ho il diritto di dire cosa mi è successo. Ho diritto alla mia voce e al mio nome. Ci ha messo abbastanza tempo. Ho il diritto come americana di parlare di quello che è successo a me, per rientrare in possesso della mia storia e della mia verità. Ho questo diritto. Spero di riavere la mia voce. È tutto ciò che voglio. E l'ho detto dal primo giorno”.

3- David Glass, avvocato: Los Angeles, 25 maggio 2022

"Nessuna delle parti ha davvero sostenuto la propria causa. Nessuna delle parti ha legato alcun tipo di diminuzione della propria carriera alle dichiarazioni specifiche di cui stanno facendo causa".

4- Johnny Depp: Fairfax, Virginia,19 aprile 2022

Avvocato fuori campo: "Cosa hai perso a causa di queste accuse contro la signorina Heard?"

Depp: "Niente di meno di tutto. Niente di meno e tutto, perché quando sono state fatte le accuse, quando le accuse stavano rapidamente girando, girando in tutto il mondo dicendo alla gente che ero una minaccia ubriaca, alimentata dalla cocaina che picchiava improvvisamente le donne sulla cinquantina, è finita. Sai, hai finito. Allora cosa mi ha fatto? Che effetto ha avuto su di me? Te lo metto in questo modo. Non importa l'esito di questo processo, le accuse che sono state avanzate contro di me si sono metastatizzate e si sono trasformate in foraggio per i media, una volta che succede o una volta che è successo, allora ho perso. C'è da dire, ho perso. Perché questo è non è una cosa che qualcuno ti metterà sulle spalle per un breve periodo di tempo. Vivrò con quello per il resto della mia vita.

5- Amber Heard: Fairfax, Virginia, 26 maggio 2022

“Ora, mentre sono qui oggi, non posso avere una carriera. Non posso nemmeno avere persone associate a me a causa delle minacce e degli attacchi che devono sopportare quando si avvicinano. E non posso nemmeno fare la mia opera di beneficenza”.

6- David Glass, avvocato: Los Angeles, 25 maggio 2022

“Penso che il caso di diffamazione, per provarlo, devi dimostrare che avevi un dovere, che hai violato tale dovere, che la tua violazione, la tua dichiarazione non solo era falsa, ma ha danneggiato l'altra persona, e quindi devi provare i tuoi danni. Quindi nessuna delle parti ha davvero mostrato i propri danni. È il livello di cui hai bisogno per vincere una causa”.

7- Warrington Parker, avvocato: San Francisco, 24 maggio 2022

"La mia reazione istintiva è che, senza conoscere questi giurati, devi trovare sette giurati unanimi per ottenere in un modo o nell'altro una sentenza in Virginia. Penso che sia più probabile, se stessi scommettendo, direi che la giuria dice che nessuno si riprenderà. Oppure la previsione più semplice è che i componenti della giuria si divideranno e non saranno in grado di risolvere nessuno dei reclami e avremo un giudizio sospeso".

8- Amber Heard: Fairfax, Virginia, 17 maggio 2022

(Avvocato di Depp: “Il signor Depp ti ha fatto ottenere quel ruolo in ”Aquaman", vero?")

"Mi scusi?"

(Avvocato di Depp: "Il signor Depp ti ha fatto ottenere quel ruolo in Aquaman, vero?")

"No, signorina Vasquez, mi sono procurata quel ruolo facendo un provino. È così che funziona."

9- David Glass, avvocato: Los Angeles, 25 maggio 2022

"Ognuna delle parti ha passato troppo tempo a concentrarsi su minuscoli dettagli della loro relazione piuttosto che concentrarsi solo sulla diffamazione. E il problema è che quando entri in processo, vuoi provare a dimostrare ogni tuo punto e vuoi provare a confutare tutti i punti sollevati dall'altra parte. Ecco perché questa cosa va avanti da sei settimane".

10- Johnny Depp: Fairfax, Virginia, 21 aprile 2022

"Ho aggredito un paio di gabinetti ma non ho toccato la signorina Heard come puoi vedere, credo, no?"

(Avvocato di Amber Heard - fuori campo -: "E potresti esserlo stato, potresti essere stato ubriaco in quel video, giusto?")

"C'è una possibilità, sì, signore."

11- Warrington Parker, avvocato: San Francisco, 24 maggio 2022

"Pensavo solo che nessun uomo sarebbe rimasto a guardare e sto usando la parola uomo in modo consigliato qui, dici: 'Sono stato picchiato fisicamente. Mi sta accusando ingiustamente di averlo fatto a lei, ma questo è il momento per me per far ridere la gente.' Ed è quello che stava facendo. Era una cosa intenzionale. Questo è quello che penso".

12- Johnny Depp: Fairfax, Virginia, 25 aprile 2022

"Sono così patetico quando si tratta di sapere quali film ho fatto. Mi dispiace. È solo che non li guardo. Mi sento meglio a non guardarli. Non potevo - qual era la domanda di nuovo?"

13- Eric Rose, esperto di comunicazione e gestione delle crisi: Los Angeles, 25 maggio 2022

"Le basi per andare in tribunale per proteggere la sua reputazione sono ancora solide oggi come non lo sono mai state. La domanda è: cosa succede quando sei un individuo di alto profilo o una celebrità e ogni momento di un processo viene trasmesso in tutto il mondo affinché i giurati da una poltrona decidano su chi dovrebbe prevalere o meno?".

14- Amber Heard: Fairfax, Virginia, 4 maggio 2022

"È orribile per me stare seduta qui per settimane e rivivere tutto qui. Le persone che conoscevo, alcune bene, altre no; il mio ex marito, con il quale ho condiviso una vita, tutti parlano delle nostre vite. Questa è stata una delle cose più dolorose e difficili che abbia mai attraversato, di sicuro".