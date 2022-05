Schwartzman e Isner, il doppio inaspettato (che entusiasma il pubblico) al Foro Italico - Video

Una strana coppia già amata dal pubblico per la differenza di altezza, ben visibile: un metro e 70 scarsi l'argentino Diego Schwartzman, oltre due metri lo statunitense John Isner. I due in campo hanno entusiasmato e, inaspettatamente, superato il primo turno. Funzionano. Un doppio insolito che già in passato ha dovuto rispondere ai commenti sull'altezza. Ora ci giocano un po' anche loro. Così agli Internazionali di tennis ATP Roma 2022, nel doppio, la strana coppia ha battuto González/Molteni (5-7 6-3 10-1). Apprezzatissimi, sono già tra i più amati dagli spettatori del torneo.