Scontri a Jenin, uccisa una giornalista di Al Jazeera - Video

Il ministero della salute palestinese ha riferito che la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, è morta in Cisgiordania e un altro giornalista palestinese, che lavora per il quotidiano Al-Quds, sono stati colpiti dal fuoco israeliano, mentre seguivano un raid delle forze di Tel Aviv a Jenin, in Cisgiordania. Nelle ultime settimane Tel Aviv ha effettuato raid quasi quotidiani nella Cisgiordania occupata mentre sono proseguiti attentati in Israele, molti dei quali effettuati da palestinesi provenienti da Jenin.