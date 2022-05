Scoperte centinaia di bare egizie e statue di divinità in bronzo

La scoperta è avvenuta in un cimitero di Saqqara, luogo che da qualche anno costituisce un tesoro per l'Egitto. In totale sono state rinvenute 250 bare e 150 statue di bronzo risalenti al 500 aC. Le bare in legno dipinto sono state trovate intatte in alcuni pozzi funerari e contenevano mummie, amuleti e scatole di legno. Trovate anche statue lignee di Nefti e Iside di epoca precedente, entrambe con delle facce dorate. Una bara conteneva un papiro scolpito con geroglifici e potrebbe trattarsi di alcuni versi del Libro dei Morti.