Il video - Severodonetsk è allo stremo sotto l'attacco russo

La guerra in Ucraina

“Il missile ci è arrivato addosso, ha ferito mia moglie, devo correre da lei”. Il missile è appena arrivato a Pokrovsk, l’inviata si avvicina al cratere: “è ancora lì che fuma”. È stato lanciato da un aereo, le case sono distrutte ma per fortuna non è morto nessuno. Le persone sono ancora terrorizzate. Mentre il Donbass settentrionale è sempre sotto attacco e si combatte strada per strada.