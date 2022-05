Sgombero delle macerie da Mariupol: "la Russia prepara la parata del 9 maggio"

Un video pubblicato sul canale Telegram @novosti_ukraine_obstanovka mostra i lavori di rimozione delle macerie dal teatro distrutto di Mariupol.

Secondo quanto sostiene la direzione dell'intelligence di Kiev, citata da Interfax Ucraina, la Russia “si sta preparando alla parata” militare per il 9 maggio anche a Mariupol, la città ucraina sul Mar d'Azov che Mosca afferma di avere ormai saldamente in pugno, tranne che per la resistenza dei combattenti asserragliati nell'acciaieria Azovstal.

“Gli occupanti proseguono i preparativi per la parata a Mariupol - consigliere del sindaco, Petr Andryushchenko”, si legge nella didascalia del video. "La rimozione dei detriti, ad eccezione delle attrezzature, viene effettuata dai residenti di Mariupol per cibo".

In vista di questo evento, dicono le fonti, è arrivato a Mariupol il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko, definito dal ministero della Difesa ucraino come "il curatore del Cremlino per le questioni dei territori ucraini temporaneamente occupati". Per preparare la parata, aggiungono, le vie centrali della città vengono ripulite da "macerie, e munizioni russe inesplose".