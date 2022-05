"Siamo gli ultimi a poter scappare da Kherson, mia mamma è rimasta là perché non può muoversi"

“Questo è tutto quello che c’è rimasto” dice una ragazza. “Siamo gli ultimi probabilmente a lasciare Kherson”, i russi hanno chiuso le vie di accesso all’Ucraina, “Ci hanno bloccato per ore prima di farci passare”. A Kherson ora si paga in rubli e le autorità rilasciano documenti russi, tutto fa pensare all’autoproclamazione di una repubblica popolare indipendente come in Donbass nel 2014 per Donetsk e Luhansk. Chi è riuscito ad arrivare a Zaporižžja adesso non ha più nulla e fa la fila davanti alla chiesa per ricevere aiuto.