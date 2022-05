Inzaghi : "Abbiamo di fronte un avversario di qualità e dovremo dare il 120% per il secondo trofeo"

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma, teatro dell’ultima tappa della competizione. “È una finale, dobbiamo mettere in campo i lavoro svolto in questa settimana e i dettagli faranno la differenza. Ci sarà in campo tanta qualità e dovremo gestire i dettagli”.