Soldati di ritorno dall'Ucraina alla parata sulla Piazza Rossa per il Giorno della Vittoria - Video

In Russia la prova generale per la parata militare del 9 maggio, la 'Giornata della vittoria' in cui Mosca commemora la sconfitta della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia di quest'anno, che cade lunedì, non si limiterà a onorare un conflitto terminato 77 anni fa, molti russi penseranno alle migliaia di truppe dispiegate nella vicina Ucraina. Anche soldati provenienti dal fronte prendono parte all'imponente sfilata. I segnali di sostegno ai militari sono cresciuti in tutto il Paese dal 24 febbraio.

La lettera "Z" continua ad apparire su cartelloni pubblicitari, cartelli nelle strade e nelle metropolitane, in televisione e sui social media. Sabato un missile balistico intercontinentale RS-24 Yars è stato fatto sfilare lungo la Piazza Rossa, durante le prove, mentre aerei da guerra ed elicotteri sorvolavano l'area e le truppe marciavano rumorosamente.