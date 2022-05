AstroSamantha: "Sono giorni di esperimenti intensi a bordo della Stazione spaziale" - Video

L'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea hanno presentato gli esperimenti italiani portati avanti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel corso della missione ESA Minerva: ospite d'eccezione dell'evento è stata Samantha Cristoforetti che, in collegamento dalla ISS, ha annunciato il nome della nuova costellazione italiana di satelliti per osservazione Terra, che si chiamerà Iride. Sentiamola mentre parla delle attività che si svolgeranno nei prossimi giorni a bordo della stazione spaziale.

“Per il fine settimana aspettiamo il volo di prova senza equipaggio della Starliner: se tutto andrà secondo i programmi, la navetta potrà diventare il secondo veicolo in grado di portare astronauti sulla Iss e si tratterà del primo veicolo ad attraccare senza equipaggio alla stazione spaziale”. Ma soprattutto, ha detto ancora AstroSamantha, siamo in attesa dell'arrivo del cargo, con moltissime attività scientifiche: ci aspettano 30 o 40 giorni intensi per poter preparare i campioni in modo che possano essere riportati a Terra".

Prima l'arrivo della navetta Starliner della Boeing nel suo volo di test senza equipaggio, poi il cargo pieno di materiali scientifici da utilizzare in tempo perché siano riconsegnati a Terra, e ancora l'avvio dei primi esperimenti della sua missione Minerva, passando per un guasto alla toilette di bordo: dopo il primo periodo di adattamento, l'attività scientifica da svolgere per l'astronauta Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale Internazionale ha ormai un ritmo serrato.

Il nome “Iride”, per la nuova costellazione italiana di satelliti per osservazione, è stato scelto da una commissione esaminatrice, presieduta da Samantha Cristoforetti e composta dagli astronauti dell’Esa Luca Parmitano e Roberto Vittori. La commissione ha vagliato 1061 proposte ricevute da 638 istituti scolastici che hanno partecipato a 'Spazio alle Idee', il concorso lanciato dal Dipartimento per la trasformazione digitale con il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Spaziale Italiana per dare un nome alla futura costellazione satellitare per l’Osservazione della Terra in orbita bassa. Le scuole vincitrici provengono dalle province di Alessandria, Messina, Piacenza e Varese.