Sparatoria in Texas. Il ritratto del killer, ha inviato un messaggio a una sconosciuta su Instagram

Poche ore prima di compiere la strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, il killer ha inviato un messaggio criptico a una sconosciuta su Instagram nel quale affermava: “Sto per...”. Lo riportano i media Usa, sottolineando che su Instagram Salvador Ramos era conosciuto come “Salv8dor_”. Sul suo account, bloccato non appena è stato diffuso il suo nome, aveva pubblicato un selfie e altre foto di armi, di cui una con due fucili uno a fianco all'altro. Il messaggio criptico lo aveva inviato a una ragazza sconosciuta che non vive in Texas. Il killer l'aveva contatta il 12 maggio e le aveva detto di “ripostare” le foto delle sue pistole. Al messaggio “sto per…”, inviato alle 5.43 del mattino di martedì, la ragazza aveva risposto: “Cosa?”. Il killer le aveva risposto: “Te lo dirò prima delle 11”. Un'ora dopo le aveva scritto ancora: “Ho un piccolo segreto che voglio dirti”. Il suo ultimo messaggio alla ragazza era stato alle 9.16.

Il killer avrebbe inviato foto di armi e munizioni anche a un suo ex compagno di classe. Lo racconta lo stesso ex compagno a Cnn. “Mi ha mandato una foto di un fucile AR-15 che stava usando con delle munizioni”, ha dichiarato riferendo che Ramos veniva deriso da altri studenti del liceo per gli abiti che indossava e la situazione finanziaria della sua famiglia.