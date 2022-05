Sparatoria in una chiesa in California, la scena del crimine - Video

Almeno una persona è morta e quattro sono gravemente ferite dopo una sparatoria avvenuta domenica in una chiesa presbiteriana a Laguna Woods, in California. La sparatoria, come riporta la CNN, è avvenuta durante un pranzo di benvenuto in onore di un ex pastore di una congregazione taiwanese, che usa la chiesa per i suoi servizi di culto. Circa 30-40 persone erano presenti al ricevimento. La polizia ha un sospetto in custodia, ha detto il sottosceriffo della Contea di Orange Jeff Hallock, in una conferenza stampa domenica sera. Sarebbe un uomo asiatico sulla sessantina, che non vive nella zona e che è stato fermato sul posto dopo che un gruppo di persone in chiesa è stato in grado di legargli le gambe con una prolunga e togliergli almeno due pistole. Gli investigatori stanno lavorando per determinare se abbia legami con la chiesa o i suoi fedeli. Ancora da stabilire il movente del gesto. Le persone coinvolte nella sparatoria sono quattro uomini asiatici di 66, 75, 82 e 92 anni e una donna asiatica di 86 anni: "L'identità del defunto sarà rilasciata in attesa dell'identificazione ufficiale da parte del coroner e della notifica dei parenti stretti", si legge in una dichiarazione dell'ufficio dello sceriffo.