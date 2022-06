Covid, Francesco Paolo Figliuolo: "Così l'Italia ha affrontato la sfida più importante"

«Era necessario agire in fretta, bisognava vaccinare tutti gli italiani, nel più breve tempo possibile. E poi quando sembrava che tutto andasse bene c’è stato lo stop di due dei 4 vaccini su cui si basava tutto l’impianto della campagna vaccinale. Sono stati dei momenti drammatici… abbiamo ovviato grazie ad una grande pianificazione logistica». Con queste parole il generale Francesco Paolo Figliuolo ricorda il percorso da commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, un’esperienza umana e professionale, in uno dei momenti più dolorosi della storia del nostro Paese.