Spotlight. Stasera alle 20.30 "Questione di classe, la segregazione scolastica a Milano”

Il viaggio di Spotlight nei quartieri della periferia di Milano, dove nasce la segregazione scolastica: le scuole ghetto frequentate quasi totalmente da studenti di origine straniera, che vivono ai margini. Mentre gli italiani fuggono verso le scuole del centro città. Eppure la scuola dell’obbligo dovrebbe rappresentare il luogo d’elezione per promuovere l’inclusione sociale e le pari opportunità, come recita la Costituzione. Ma in alcuni casi, nonostante gli sforzi dei docenti e dei dirigenti, avviene esattamente il contrario. E le seconde generazioni di migranti, seppure nate e cresciute in Italia, portano addosso i segni di questa enorme contraddizione. L’inchiesta in due parti di Maria Elena Scandaliato, su Rainews24: la prima parte stasera, 13 maggio, alle 20.30; domani 14 maggio alle 18.30 la seconda parte.