"Stavamo seminando nell'orto, poi all'improvviso bum! Mio marito è morto dissanguato"

La guerra in Ucraina

La cascina vicino Militopol di Masha e della sua famiglia è stata colpita dal raid missilistico, non se l’aspettavano, il marito non ce l’ha fatta. Il rifugio di Dnipro dove adesso sta Masha accoglie soprattutto donne con figli piccoli. La responsabile dice che “sono migliaia le persone registrate, i bambini sono tanti perché spesso le donne portano i figli di vicini e parenti”. Scappano dai territori occupati dai russi perché vogliono vivere in una cultura ucraina.