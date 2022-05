Stone, Fassbender, Vikander: parata di stelle sul red carpet di Cannes

Parata di stelle sul red carpet di Cannes. Ieri sera è toccato a Sharon Stone prendere la scena vestita superbamente da Dolce e Gabbana. Bellissimi e super affiatati anche Michael Fassbender e Alicia Vikander di solito poco avvezzi ad apparizioni in pubblico. Elegantissimi hanno concesso ai fotografi tanti scatti. La Vikander è a Cannes per presentare Irma Vep di Olivier Assayas, una nuova serie HBO basata sul suo film che ha debuttato in Un Certain Regard al festival del 1996. Anagramma di vampiro, Irma Vep sono diventati 8 episodi, tre dei quali presentati ieri a Cannes Premiere.