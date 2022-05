Stremati e senza forze nei letti da campo: il video russo dei militari ucraini catturati

Sono visibilmente stanchi e provati, emaciati, con le occhiaie scavate, le barbe lunghe.

Ospitati in letti di fortuna in quello che sembra essere un edificio pubblico, forse un ospedale, coperti da piumini di fortuna dai colori accesi, alcuni chiaramente per bambini.

Sono alcuni dei soldati ucraini che, in questo video fatto girare da fonti russe e pubblicato dalla Reuters, sarebbero stati catturati dopo la conquista dell'acciaieria assediata.

Parlano all’operatore in modo collaborativo e affermano di aver ricevuto cure mediche e cibo. Non si sa se siano affermazioni concordate prima della registrazione del video e se, quindi, stessero parlando liberamente.

Il video è stato rilasciato dal Ministero della Difesa russo ieri, mercoledì 18 maggio.