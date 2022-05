Tank russo cade in un'imboscata, prova a reagire ma manca l'obiettivo (due volte) - Video

Questo montaggio di diversi video diffusi sui social network ricostruisce, con riprese dall'altro e da terra, l'imboscata ucraina in cui è caduto un carro armato a russo su una strada a metà strada tra il confine russo e la seconda città più popolosa del paese, Kharkiv, da cui le truppe russe sono in ritirata. Il tank, apparentemente isolato, viene colpito dai militari nemici, cerca due volte di rispondere al fuoco ma non riesce a centrare i soldati



(video da Twitter @Blue_Sauron)