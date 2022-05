Telecamera interna riprende lo sfogo di Leclerc nello sciagurato pit stop Ferrari: audio originale

La delusione di Charles Leclerc quando vede sfumare la vittoria a Montecarlo è racchiusa in questo video. Sotto accusa la gestione dai box decisamente negativa, che ha negato al monegasco un risultato nel corso del weekend. “Non si possono commettere questi errori. Provo tante sensazioni in questo momento però chiaramente c'è amarezza, delusione e rabbia. Ero in testa con circa 7 secondi di vantaggio e abbiamo commesso una serie di errori di strategia che non ci possiamo permettere. Perdere un successo del genere qui, a casa mia, con punti in campionato che se ne vanno fa male”. Ora tocca alla Ferrari reagire.