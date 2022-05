Video - Biden dopo la strage in Texas: "Il secondo emendamento sulle armi non è assoluto"

"Sono stanco di quanto accade e continua ad accadere": lo ha detto Joe Biden durante la cerimonia della firma di un ordine esecutivo per la riforma della polizia a due anni dall'uccisione di George Floyd. Il secondo emendamento "non è assoluto", ha aggiunto riferendosi all'articolo della costituzione che prevede il diritto all'autodifesa e sollecitando nuovamente l'approvazione di leggi di "buon senso" per il controllo delle armi da fuoco.

Biden: “Io e Jill andremo a Uvalde”

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che nei prossimi giorni lui e la first lady voleranno in Texas per incontrare le famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola di Uvalde.

"Io e Jill andremo in Texas nei prossimi giorni per incontrare le famiglie e far sapere loro che abbiamo un'idea, giusto un'idea, del loro dolore e per, speriamo, apportare un po' di conforto ad una comunità in stato di shock", ha detto parlando dalla Casa Bianca.

Biden ordina revisione uso forza della polizia

A due anni dalla brutale uccisione dell'afroamericano George Floyd, soffocato da un agente a Minneapolis, Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che ordina alle agenzie federali di rivedere le prassi sull'uso della forza, vieta tattiche come la presa al collo (chokehold) e limita le perquisizioni senza avviso. Il provvedimento crea anche un database nazionale per tracciare le cattive condotte dei poliziotti e restringe ulteriormente il trasferimento di equipaggiamento militare ai dipartimenti di polizia.

L'ordine richiede alle agenzie federali di varare nuovi strumenti per controllare faziosità e pregiudizi tra agenti assunti e da assumere, compresa la promozione della violenza e di visioni suprematiste. Una misura, ha spiegato il presidente affiancato dalla sua vice Kamala Harris, per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle forze dell'ordine che devono rendere conto del loro operato.