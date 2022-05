Tom Cruise arriva a San Diego a bordo di un elicottero: vestirà di nuovo i panni di Maverick

Dopo 36 anni Tom Cruise veste di nuovo i panni di Maverick il protagonista Di Top Gun. Ieri la star di Hollywood è atterrata sulla portaerei Midway, attraccata al porto di San Diego, a bordo di un elicottero per la premiere del film che sarà presto sugli schermi. "Top Gun: Maverick" era originariamente previsto per il rilascio nel luglio 2019, ma l’uscita è stata ritardata per problemi di produzione e poi bloccata dalla pandemia.



Il sequel ritorna 36 anni dopo l'iconico primo film, che ha visto Cruise diventare una superstar. Si parlava di un sequel da decenni ma Cruise ha accettato dopo aver visionato diversi copioni.

Nel film, Maverick (Cruise) veste i panni di un addestratore di piloti: tra i suoi allievi ci sarà anche Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo migliore amico Goose, morto nel primo film.