Torre dei Moro in fiamme. L'annuncio: "Entro il 2026 la rinascita e sarà il simbolo di Milano Sud"

“La nuova torre deve diventare il simbolo della rinascita del quartiere Milano Sud e a questo punto dobbiamo pensare di realizzarla entro i Giochi del 2026”: lo ha detto Mirko Berti, il portavoce degli inquilini della Torre dei Moro andata in fiamme lo scorso 29 agosto 2021. “Vogliamo voltare pagina - ha aggiunto Berti, durante un evento organizzato dalla Regione al Belvedere di Palazzo Lombardia - e lasciare fuori la parte emergenziale e dirigerci con fiducia verso il futuro”. Ad ogni modo “ci sono molte cose ancora da fare”, in particolare “c'è tutta la parte legata al dialogo con l'assicurazione per capire come sarà la torre del futuro”.

Circa 40 famiglie sulle 80 totali, ha spiegato Berti, hanno trovato alloggio nel mercato libero, 20 famiglie si trovano da amici e parenti, altre 20 famiglie hanno trovato una soluzione abitativa con le case messe a disposizione dal Comune e della Regione, mentre due famiglie sono ancora al Quark Residence. Su 82 unità abitative, 17 sono andate completamente distrutte e 16 sono gravemente compromesse. “I risultati delle prime bonifiche - ha proseguito Berti - ci danno un quadro aggravato”.

Il 14 giugno gli inquilini della Torre si recheranno a Londra per ricambiare la visita agli abitanti della Grenfell Tower andata a fuoco nel 2017 e dove morirono 72 persone.