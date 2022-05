Tour dell'orrore nel teatro di Mariupol. I russi nel video avrebbero detto: "C'è odore di cadavere"

La guerra in Ucraina

Il 16 marzo scorso, la Russia ha sganciato una bomba sul Teatro di Mariupol, nonostante le segnalazioni della presenza di bambini all'interno. Almeno 600 civili avrebbero perso la vita. E ora, scrive il redattore Alexander Khrebet, con la città in mano alle truppe di Mosca: "I russi organizzano dei ‘tour’ per visitare le rovine. Vanno in giro e si divertono dicendo c'è odore di cadavere”.