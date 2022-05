Grave vuoto d'aria sul volo Mumbai-Durgapur. Panico a bordo, passeggeri sballottati - Video

Il volo Spicejet SG 945 partito da Mumbai e diretto a Durgapur è stato colpito da gravi turbolenze. In particolare il Boeing 737-800, che viaggiava con 189 passeggeri, due piloti e quattro membri dell'equipaggio, dopo due ore dalla partenza si è ritrovato nel mezzo di un vuoto d'aria. La discesa verso la città indiana di Durgapur, nel Bengala occidentale, è stata disastrosa. A circa 200 km dall'aeroporto, il maltempo ha innescato una variazione di forza di gravità sull'aereo tanto da rallentare l'aeromobile, fargli perdere quota, per poi farlo riprendere improvvisamente. Questa violenta frenata e ripresa ha sballottolato i passeggeri che, similmente a una situazione di gravità zero, sono andati su e giù. Urla e scene di panico hanno accompagnato i terribili momenti. Circa 20 persone sono rimaste ferite.