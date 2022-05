Tutti in fila per il francobollo che ritrae il Moskva, la nave russa affondata dagli ucraini

Davanti al quartier generale di Ukrposhta a Kiev, le poste ucraine, oltre 500 persone si sono messe in fila per il nuovo francobollo patriottico. L'affrancatura - in vendita in 1.500 filiali - raffigura l'affondamento dell'incrociatore “Moskva”, avvenuto proprio 40 giorni fa. Ogni ucraino potrà acquistare 2 blocchi da 3 francobolli.